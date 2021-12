Problema em caixa d'água provoca alagamentos em sala de aula do Ifba

Duas salas do Instituto Federal da Bahia (Ifba) ficaram alagadas no bloco O na manhã desta segunda-feira, 29, no campus do Barbalho, em Salvador.

Segundo a instituição, uma boia do tanque quebrou e a água acabou transbordando, o que deixou as salas alagadas.

Uma equipe da Diretoria Adjunta de Administração (Depad), supervisionada pelo diretor do departamento Paulo Bastos, trabalha na manutenção do local e a previsão é de que a sala seja liberada ainda nesta segunda.

