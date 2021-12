Problema elétrico suspende atendimento no SAC do Bela Vista

O SAC do Shopping Bela Vista interrompeu suas atividades nesta quarta-feira, 14, por conta de um problema na rede elétrica do local. De acordo com a Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb), uma equipe técnica está reparando o defeito.

Não há previsão para término do trabalho. Enquanto o serviço estiver suspenso, a população pode buscar atendimento nas outras unidades da rede: na Barra, Cajazeiras, Comércio, Liberdade, Paralela, Pau da Lima, Periperi, Pernambués e no Salvador Shopping.

