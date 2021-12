Proaj oferece 496 vagas para cursos gratuitos

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Programa de Aprendizado Jovem (Proaj), coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) em parceria com Senai. Os interessados podem realizar as inscrições pelo site até o dia 20 de março. São oferecidas 496 vagas, 420 para Salvador e 76 em Camaçari.

Para participar, é necessário ter no mínimo 14 anos, estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio em escola pública.

O Proaj visa aumentar a empregabilidade dos jovens de famílias de baixa renda, despertando vocações e potenciais talentos para a área de Tecnologia Informação e Comunicação (TIC).

A expectativa é que, ao longo de quatro anos, o programa beneficie aproximadamente 10 mil alunos da rede pública de ensino em diversos municípios do estado.

Os candidatos também terão um minicurso online com carga horária de 16 horas, que tem objetivo de preparar o candidato para uma avaliação classificatória.

