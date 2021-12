Pró-reitor do Ifba foi morto a facadas dentro de apartamento, diz polícia

O professor e pró-reitor de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba), Anilson Roberto Cerqueira Gomes, foi morto a facadas por volta das 22h30 desta segunda-feira, 13, segundo informações da Polícia Militar (PM). Ele foi visto pela última vez entrando no prédio em que morava, em Brotas, acompanhado de um homem ainda não identificado, segundo informou ao A TARDE uma fonte da polícia.

Anilson morava no edifício Bela Vista Modern Life, na rua Professora Guiomar Florence. Após ser acionada, a PM enviou duas viaturas para o local, onde os policiais militares encontraram, dentro do apartamento, o "corpo de um homem de 45 anos, que estava caído no chão com marcas de violência". A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte).

O corpo foi removido pelo Departamento de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP). O crime será investigado pela Polícia Civil.

Em função da morte do professor, o Ifba decretou luto oficial de três dias e a suspensão das aulas durante este período. Em nota, a instituição lamentou profundamente a situação e relembrou a trajetória do profissional. "Anilson foi estudante da Instituição, professor do Campus Salvador e, como pró-reitor, atuou no projeto de expansão I, II, III, IV e V do IFBA, cujo objetivo foi implantar, no interior da Bahia, novas unidades", destaca a instituição.

O sepultamento de Anilson Gomes acontece às 16h30 desta terça-feira, 14, no Cemitério Jardim da Saudade. Mais cedo, às 16h, será realizada uma missa na Capela C do cemitério.

Anilson Gomes foi visto entrando no prédio em que morava, acompanhado de um homem

adblock ativo