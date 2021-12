Prisco vai à Câmara pedir revogação de licença do cargo

Após chegar em Salvador na tarde desta, quarta-feira, 4, depois de ter ficado preso 46 dias, no presídio da Papuda em Brasília, o vereador Marco Prisco foi direto para a Câmara de Vereadores de Salvador. Lá, ele conversou com o presidente da casa, o vereador Paulo Câmara.

De acordo com assessoria de Prisco, ele foi tratar da volta dele ao cargo. Prisco pediu licença do posto enquanto estava preso.

Marco Prisco está na cidade desde às 13h30, quando desembarcou no aeroporto internacional de Salvador. Depois de ir a câmara, o vereador vai se reunir com o corpo de advogados que faz a sua defesa.

Entenda o caso

Prisco foi preso no dia 18 de abril, após greve da Polícia Militar, da qual ele foi uma das lideranças. A prisão foi determinada pelo Ministério Público Federal na Bahia e realizada pela Polícia Federal, que o levou para o presídio da Papuda.

Segundo o MPF, o vereador é processado por crime político grave, referente à greve de 2012.

Na última sexta-feira, 30, a Justiça Federal da Bahia revogou o pedido de prisão do vereador e impôs algumas restrições como monitoramento com tornozeleira eletrônica e proibição de contato com diretores de associações, inclusive da Aspra, à qual pertence. Ele também deve apresentar-se à Justiça mensalmente para informar e justificar suas atividades.

Para deixar o presídio, Prisco teve ainda de pagar uma fiança de 30 salários mínimos (R$ 21.720), que foi quitada com a ajuda de uma campanha entre os policiais e também pelos advogados.

adblock ativo