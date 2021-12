Prisco afirma que greve da PM pode acabar em algumas horas

Uma reunião realizada na manhã desta quinta-feira, 17, na Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL), pode decidir os rumos da greve da Polícia Militar.

O presidente da Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia (Aspra), Marco Prisco, afirmou que a greve poderia ser finalizada em algumas horas, durante entrevista a uma rádio local.



O Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, participa da reunião. De acordo com a Arquidiocese, Dom Murilo foi chamada para abençoar o acordo dos policiais militares com o Comando Geral da PM.

>> Veja mais notícias sobre a greve da PM

Na noite desta quarta, 16, o secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Maurício Barbosa, afirmou que os policiais haviam proposto antigas reivindicações. "Foram reinseridos alguns pontos que nós já havíamos acordado que não iam acontecer. Era uma meta inatingível", revelou.

Desta vez, a categoria estaria disposta a retirar da pauta de reivindicações uma das propostas, que estaria inviabilizando a negociação por conta do acréscimo de R$ 600 milhões os gastos anuais do governo.

Entretanto, a assessoria da Aspra explica que todas as decisões dependem desta reunião, com a presença de representantes das seis associações unidas na mobilização e do Governo, além do comandante-geral da PM, coronel Alfredo Castro.

Após a reunião, os representantes das associações devem encaminhar as novas propostas para os policiais que permanecem em assembleia no Wet'n Wild. Somente se a proposta for aprovada por toda a categoria, a greve finalmente chegará ao fim.

<GALERIA ID=19138/>

<GALERIA ID=19136/>

<GALERIA ID=19135/>

adblock ativo