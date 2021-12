Um princípio de incêndio ocorrido na noite deste sábado, 18, no Teatro Sesc Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves, assustou funcionários do edifício e atores da Cia Baiana de Patifaria, que se preparava para apresentar o espetáculo A Bofetada. O fogo começou na cortina do teatro, durante a troca de cenário entre a montagem infantil A Fabulosa Fábrica de Chocolate, apresentada à tarde, e o espetáculo noturno. O incêndio foi debelado pela própria brigada da Casa do Comércio. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou o foco já estava controlado.

A Cia Baiana de Patifaria distribuiu nota informando a suspensão da sessão de A Bofetada na noite deste sábado. Segundo a Federação do Comércio (Fecomércio), o teatro deverá ficar fechado por alguns dias para realização da perícia que vai apurar a causa do incidente, que não deixou feridos. No momento do fogo não havia plateia no teatro, apenas equipes de produção e atores.

Em vídeo, o ator Lelo Filho, muito assustado e comovido, registrou momentos antes da chegada dos Bombeiros:

Da Redação

Princípio de incêndio atinge teatro da Casa do Comércio

adblock ativo