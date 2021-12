Princípio de incêndio atinge shopping no Cabula

Um princípio incêndio atingiu o Shopping Bela Vista, na manhã desta segunda-feira, 4. Por meio de nota da assessoria do Corpo de Bombeiros Militarda Bahia (CBM-BA), o fogo começou na cozinha de um dos restaurantes da praça de alimentação.

Ainda segundo a CBMBA, antes das guarnições chegarem, os Brigadistas já haviam feito o controle das chamas no local, sem deixar nenhum ferido. Ainda não se sabe a causa do incêndio.

Em nota, o Shopping Bela Vista informou que um funcionário de uma das operações da Praça de Alimentação deixou uma panela com óleo no fogo, que aqueceu e provocou chamas no local.

O shopping funcionará nesta segunda somente na Praça de Alimentação e Lazer, das 12h às 21h, por conta do Carnaval.

