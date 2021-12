Princípio de incêndio atinge sala em prédio da Receita Federal

Um princípio de incêndio atingiu uma sala do prédio da Receita Federal, que fica na Avenida Tancredo Neves, na manhã desta sexta-feira, 4. De acordo com informações do assistente de comunicação e auditor fiscal Demian Fagundes, o fogo aconteceu na sala de no-break (equipamento que protege contra quedas de luz) e resultou apenas em prejuízos materiais.

Com o acidente, a Central de Atendimento ao Contribuinte (CAC) não atende presencialmente hoje. Não há previsão de quando o serviço será restabelecido, o que deve acontecer somente após a liberação do prédio. No entanto, o contribuinte pode conseguir alguns atendimentos pelo Disque Receita (146) e pelo site do órgão.

Por volta das 10h, a própria brigada de incêndio conseguiu conter as chamas que ficaram restritas à sala, onde não havia funcionários. O prédio foi evacuado rapidamente, o Corpo de Bombeiros foi acionado e ninguém ficou ferido.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas ao local e trabalham na ventilação do ambiente para evitar que as chamas voltem. Ainda não se sabe o que causou o incêndio, mas uma das hipóteses é o apagão que acometeu vários estados do Nordeste entre a noite desta quinta-feira, 3, e madrugada de hoje.

* Com redação de Giovanna Castro | A Tarde On Line

