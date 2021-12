Princípio de incêndio atinge maternidade na Barra

Um princípio de incêndio atingiu a maternidade do Hospital Português, na Barra, na manhã deste sábado, 8. Viaturas do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Salvar foram enviados para o local, de acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom).

Não há registro de funcionários, nem pacientes feridos. O coordenador da unidade, o médico Leomar Lyrio, disse para uma emissora de televisão que a situação não afetou a rotina do hospital.

O princípio de incêndio teria atingido a rede de ar-condicionado, mas a situação foi controlada sem transtornos.

adblock ativo