Princípio de incêndio atinge edifício em Salvador

Funcionários e residentes do edifício Mundo Plaza, localizado na avenida Tancredo Neves, foram surpreendidos na tarde desta quarta-feira, 17, com um princípio de incêndio. O foco surgiu no 29º e não há informações sobre a origem.

No local há profissionais do Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA) e da 35º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), para apagar as chamas e identificar a causa do princípio de incêndio.

Segundo informações inciais, o acesso é vetado a partir do 24º enquanto houver agentes realizando perícia.

