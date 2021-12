Princípio de incêndio atinge delicatessen na Pituba

Um princípio de incêndio atingiu a loja da Perini, no bairro da Pituba, na manhã desta terça-feira, 28. Segundo informações da assessoria do estabelecimento, no momento do incêndio, não havia clientes no local e não houve danos à loja, que ainda estava fechada. A previsão é que a loja volte a funcionar ainda nesta tarde.

Por volta das 6h, funcionários sentiram um cheiro forte de queimado no local e acionaram uma equipe de emergência da própria Perini, que chamou o Corpo de Bombeiros.

Os agentes dos bombeiros apagaram rapidamente as chamas que atingiram a área do mezanino da loja. As causas do incêndio estão sendo apuradas.

Veja na integra a nota divulgada pela assessoria da Perini:

"Na manhã desta terça-feira, dia 28 de fevereiro, ocorreu um princípio de incêndio na área do mezanino da loja Perini Pituba. Os bombeiros foram chamados imediatamente e as chamas foram controladas. Não havia clientes no local e não houve danos à loja, a qual ainda se encontrava fechada. Aguardaremos o laudo técnico para identificar a origem do incidente. Todas as providências estão sendo tomadas para que a filial volte a funcionar normalmente ainda hoje"

