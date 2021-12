Principal suspeito de matar músico é preso em Castelo Branco

As buscas por Ueslei Silva Sarinho, de 22 anos, o Helris ou Bicho, suspeito de mandar matar o cantor e compositor Felipe Yves Magalhães Gomes, 22, chegou ao fim nesta segunda-feira, 13.

Ele foi detido por investigadores do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), na casa do irmão, na rua Pensilvânia, no bairro de Castelo Branco, em Salvador.

Helris confessou participação no assassinato do músico. Um revólver calibre 38 municiado usado no crime foi apreendido.

Segundo um policial, Helris ordenou a morte de Felipe após saber que ele era primo de um homem de prenome Euler, apontado como líder do tráfico de drogas na localidade de Casinhas, na Fazenda Grande 2.

O policial ainda contou que Euler é integrante da facção Comissão ou Comando da Paz (CP), grupo que rivaliza com a facção Bonde do Maluco (BDM), à qual Helris faz parte.

Felipe foi executado entre às 5h30 e 6h da manhã do dia 6 em um matagal na 9ª Travessa Independência, na Fazenda Grande 1 – na região da Independência.

Lágrimas de sangue

Helris foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e teve dois mandados de prisão por homicídios cumpridos. Além da morte de Felipe, a polícia investiga a participação dele e dos comparsas em mais dez assassinatos na área de Cajazeiras.

Conforme o investigador, Helris é muito temido na comunidade da Independência e impõe o medo dizendo que as três lágrimas tatuadas abaixo do olho direito significam seu envolvimento em mortes de policiais. Há também a informação de que o desenho é uma referência as três letras da facção BDM.

Outros envolvidos

Na última quarta, 8, Andrei Jesus dos Santos, 22 anos, o Lacoste, foi preso em casa, na rua 11 de Julho – a poucos metros do local onde Felipe foi morto.

Na ocasião, um jovem de 17 anos foi apreendido na rua Palmeiras, também na Independência, e levado à Delegacia para o Adolescente Infrator. Um revólver calibre 38 foi achado com ele.

A dupla confessou o crime. A polícia agora tenta prender Railson Couto dos Santos, o Penga, e um homem conhecido como Nonô.

Railson Couto considerado foragido pela Justiça (Foto: Polícia Civil l Divulgação)

Compositor

Felipe Yves ficou conhecido pelas composições "Depois de nós, é nós de novo", de Igor Kannário e "Bota o bumbum dela no paredão", do cantor Léo Santana. Apesar do sucesso no pagode, Felipe publicou no dia 19 de fevereiro em sua conta do Facebook que ia deixar de cantar e compor canções desse ritmo musical para se dedicar apenas à música gospel.

Felipe teve suas músicas gravadas por Léo Santana e Igor Kannário (Foto: Reprodução l Facebook)

