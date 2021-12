Primos ricos e pobres na área mais cara de Salvador

Da janela do quarto 9, onde a festa nunca termina, vê-se 'de camarote' a Mansão Margarida Costa Pinto e outros prédios luxuosos ao fundo.

"São bolhas. Não temos contato com essas pessoas", diz João Gabriel, de 26 anos, graduando em interpretação teatral pela Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Ele e Etevaldo Santos, 28, estudante de letras, além da gata de estimação Dolores e seu filho Sem Nome, habitam o quarto 9, chamado de "Caos 9" pelo fato de ser o cantinho woodstockiano do casarão que serve como residência de universitários de baixa renda da Ufba no aristocrático Corredor da Vitória.

Com a parede tomada por quadros, desenhos psicodélicos e frases 'viajandonas', o Caos 9 recebe - em um ritmo de constante entra e sai - a visita da 'ala podicrê' dos 80 estudantes residentes. "É o quarto da revolução", brinca Etevaldo, referindo-se à atmosfera hippie.

Enquanto João Gabriel - dono de uma coleção de quase 400 discos de vinil - arranha acordes tropicalistas em seu violão, Etevaldo conta à reportagem de A TARDE que ganha, em média, R$ 250 por mês dando aulas de inglês.

Etevaldo precisaria de 28 meses de trabalho e economia integral para quitar somente uma mensalidade de condomínio - R$ 7 mil - do apartamento de cobertura da Mansão Margarida, ao lado.

Jessika Souza, 22, aluna do segundo semestre de letras e moradora do casarão há três meses, ainda tenta digerir a nova realidade de viver no endereço mais caro de Salvador - o valor do metro quadrado da Vitória é avaliado em R$ 7,7 mil e supera o de bairros como Horto Florestal (R$ 6 mil) e Ondina (R$ 5,7 mil).

Criada na periferia de Baixa Grande, no nordeste da Bahia, ela, agora, vê-se no mesmo espaço de VIPs, como a cantora Ivete Sangalo, o cantor Gilberto Gil e o governador Jaques Wagner.

"Outro dia, eu estava lavando roupa e fui ao mercadinho. Os clientes lá ficaram me olhando torto. Só depois percebi que é porque eu estava meio descabelada e com a roupa molhada. Deviam estar se perguntando quem era a lavadeira. Mas na comunidade onde eu morava é normal andar assim", afirma ela.

Cuecas ao vento

Lavar roupa todo dia é uma agonia não apenas para os residentes. É a "decoração" de uma área lateral externa do casarão que parece incomodar mais os vizinhos.

Afinal, as roupas e trajes íntimos estendidos no varal coletivo dão um ar de cortiço ao local.

"As senhoras daqui ficam retadas com as roupas no varal de lá", diz um porteiro de um prédio vizinho, que prefere não se identificar.

"Cueca, eu lavo todo dia", afirma, alheio ao queixume da vizinhança, Jonatas Santos, 27, do segundo semestre de odontologia.

O que fazer com R$ 10?

Enquanto a maioria dos outros moradores do nobre Corredor saem de seus prédios de carro, os filhos da Ufba se dirigem aos pontos de ônibus próximos dali.

E como o público da Vitória é predominantemente das classes A e B, o serviço, claro, tem um preço à altura. Habituada à realidade na periferia, Jessika Souza acha tudo caro nos estabelecimentos comerciais das redondezas.

"Saio com R$ 10 e não dá para comprar quase nada. Os preços são bem mais caros nessa região. Com R$ 2, eu compraria quatro pães lá no Tororó. Aqui, mal, mal dá para comprar dois", compara ela.

