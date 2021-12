Primos morrem após colisão de carro em árvore na Paralela

Dois primos morreram em um grave acidente de carro na manhã deste domingo, 15, na avenida Paralela. O acidente ocorreu nas proximidades do Posto do 3, por volta das 5h, sentido aeroporto de Salvador.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), as vítimas, uma menina de 14 anos e um menino de 15, estavam em um Ford Ka quando o motorista perdeu o controle do veículo, subiu o canteiro central da avenida e colidiu contra uma árvore.

O condutor de 22 anos, que era irmão de um dos jovens, ficou gravemente ferido. A identidade dele não foi divulgada. A vítima foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhada para um hospital não divulgado. O estado de saúde dele é considerado grave.

As equipes médicas encontraram os corpos dos primos em via pública. Um deles estava a cerca de 30 metros do local da batida. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi enviada ao local e já finalizou a remoção dos corpos.

O caso foi registrado na 12ª Delegacia Territorial (12ª DT/Itapuã), que deve ficar responsável pela investigação.

