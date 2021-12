Primo de jovem morto é apontado como mentor de assalto

A delegada em exercício da 1ª Delegacia de Homicídios, Andréa Ribeiro, apontou William Souza Santana, 24 anos, como mentor do crime e comparsa de Railan da Silva Santana, 17, baleado por um policial militar após tentativa de assalto na faculdade Área 1 nesta terça-feira, 21. William é primo de Railan e, segundo informações da Polícia Civil, é ele quem aparece na companhia do jovem nas imagens captadas pelas câmeras de segurança da faculdade. A informação foi passada em coletiva à imprensa realizada na manhã desta sexta-feira, 24.

William se apresentou no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) acompanhado por um advogado, na manhã desta sexta. Ele é estudante do sétimo semestre de Direito da Faculdade Ruy Barbosa, cujo prédio fica ao lado da Área 1. De acordo com a delegada, a dupla pretendia roubar a moto para desmanche, pois Willian teria um chassi de uma motocicleta do mesmo modelo do PM, uma CB-600F, Hornet, de cor branca.

De acordo com a delegada, William foi identificado pela polícia depois que familiares o reconheceram nas imagens divulgadas à imprensa. Apesar de não ter passagem policial registrada em delegacia, as investigações apontam William como reincidente na prática de roubo de motocicletas. Segundo a delegada, há informações de que Willian é suspeito de envolvimento em outros assaltos praticados na companhia do primo Raimar Santana Souza, assassinado em abril deste ano em Itapuã, e de um homem conhecido por "Tchê", também falecido

Policial militar

Autor dos disparos que atingiram o adolescente, o policial militar Jorge Figueiredo Miranda se apresentou no DHPP no início da noite da quinta-feira, 23, acompanhado por um advogado. Interrogado pela delegada Andréa Ribeiro, o policial confessa ter atirado em Railan depois que o adolescente tentou roubar sua motocicleta.



Segundo o PM, ele reagiu à ação porque Railan perguntou se ele era policial, afirmando que o mataria caso fosse. Lotado na 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Federação), Jorge também é aluno de Engenharia Civil na Área1.

Depois da ação no estacionamento da faculdade, Railan teria se escondido em um dos banheiros da instituição, localizado no subsolo, momento em que se deparou com o PM tentando sair da faculdade. De acordo com Jorge, o adolescente disparou vários tiros contra ele, que revidou. Ele alega ter deflagrado mais um tiro contra Railan, e só ter tomado conhecimento da morte do garoto através das notícias divulgadas pela imprensa.

O policial disse ainda que pediu a uma empregada da Área1 para chamar uma guarnição policial e relatar toda a ação, mas não esperou a chegada dos PMs, pois estava muito nervoso com o ocorrido. A arma utilizada por ele, uma pistola 380, foi apresentada no DHPP e encaminhada à perícia.

Segundo a delegada Tamara Ladeia, que preside o inquérito, 14 pessoas já foram ouvidas sobre o caso. A polícia aguarda o resultado dos laudos periciais para esclarecer totalmente o ocorrido e concluir as investigações.

