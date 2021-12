Primo de integrante do Baralho do Crime, 'Neymar' é preso com drogas em Salvador

André Luiz Santos Nascimento, de 30 anos, conhecido como 'Neymar', foi preso com drogas no sábado, 5, no Parque São Bartolomeu, localizado no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Ele foi flagrado com aproximadamente 50 porções de cocaína, maconha e crack.

Com o suspeito, a polícia também encontrou uma balança, um caderno com anotações sobre venda de drogas e outros materiais para comercialização de entorpecentes.​

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), André Luiz é primo de um dos integrantes do Baralho do Crime da SSP, o Ednélson Nascimento da Conceição, conhecido como "Mágico", que ocupa a carta de Rei de Paus.

PM procura o primo de André por tráfico de drogas, homicídios, associação criminosa e roubos (Divulgação | SSP)

adblock ativo