As obras de implantação dos corredores exclusivos do BRT em Salvador foram iniciadas na manhã desta quinta-feira, 29. A solenidade que marca o lançamento da intervenção acontece no canteiro central da avenida ACM, próximo ao Parque da Cidade.

Com 2,9 km de extensão, o primeiro trecho dos corredores do BRT vai ligar a região do Parque da Cidade à estação de integração do metrô na área da rodoviária e Shopping da Bahia. O prazo para conclusão desta etapa, segundo apresentou o prefeito ACM Neto nesta manhã, é de 28 meses. Já o secretário de Mobilidade Urbana, Fábio Mota, ressaltou que o segundo trecho, com 5,5 km de extensão entre o Parque da Cidade e a Lapa, também ficará pronto no mesmo período.

A primeira fase das obras do BRT contou com um investimento de R$ 212.781.070,50, oriundos de financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

O BRT será operado pelas mesmas empresas que já operam o sistema de transporte público por ônibus. Os veículos utilizados pelo sistema serão do tipo ônibus articulados, com capacidade para 170 passageiros, portas largas e comprimento máximo de 23 metros, operando a uma velocidade comercial de 25 a 40 km/h.

As intervenções em Salvador envolvem ainda a construção de três viadutos, sendo um no sentido Parque da Cidade/Lucaia, outro na direção Parque da Cidade/Iguatemi e mais um no Iguatemi, perto do viaduto Raul Seixas. No Cidadela e na região do Hiper, serão erguidos elevados paralelos para a implantação das estações em cada um desses locais.

Veja a simulação de como vai funcionar o BRT:

Da Redação, com informações de Anderson Sotero Primeiros trechos do BRT de Salvador serão concluídos em dois anos

