Primeiros participantes da Parada Gay chegam ao Campo Grande

Na manhã deste domingo, 8, enquanto os trios elétricos são enfeitados e vendedores ambulantes montam suas barracas, chegam os primeiros participantes da XI Parada do Orgulho Gay em Salvador. Observando o clima da concentração na Praça do Campo Grande, maioria são turistas que vêm à cidade especialmente para prestigiar o evento.



O grupo de amigos Tiago, Flávio, Ezequiel, Rafael, Daniela e Mônica chegaram de Aracaju e começavam a dançar ao som do pagode baiano. "Eu vim ano passado e curti muito. Em Aracaju também tem parada mas não como a daqui. Aqui tem trio, muito turista e gente diferente." - explica o técnico de informática Rafael Andrade, 20 anos. O estudante Jessé Britto,28, também prestigia evento pela segunda vez e acredita que o evento não é só festa, mas um ato político também. "Hoje é dia de mostrar quem você é. Se você é maior de idade, independente, não tem porque se esconder." - protesta.

Até às 15h acontecem as apresentações de transformistas, os trios começam a sair a partir das 16h.

