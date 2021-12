Primeiros kits de praia são entregues em meio a reclamações

Os equipamentos são novos e o material utilizado na fabricação não difere muito do usado na confecção das mesas e cadeiras antigas. A satisfação dos dez primeiros permissionários que receberam ontem os kits móveis nas praias do Porto e Farol da Barra parou por aí.

O tamanho do ombrelone (sombreiro com 2,40 m de diâmetro), o fato de não escolher a marca da cerveja que irá comercializar, a mensalidade de R$ 90,71 pela permissão e, principalmente, o início da proibição do aluguel das cadeiras e sombreiros aos usuários não agradaram.

"Pago R$ 1 mil do depósito por mês, o carregador cobra R$ 20, três funcionários ganham R$ 50 por dia, sem contar os custos com mercadoria. Isso vai acabar em demissão e aumento do preço da cerveja. Não tem como sobreviver desse jeito", disse Jorge Anderson Lima Santos, 32 anos, há quatro na Barra. Ele chega a atender 200 clientes diariamente na areia.

Números

No Porto da Barra, atuarão 31 permissionários e mais 31 no Farol da Barra. "Só no Porto, eram 74 ambulantes e mais 15 informais", disse a titular da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Rosemma Maluf. Cada kit contém um ombrelone, uma térmica, 20 cadeiras, 10 sombreiros, 10 mesas, 10 lixeiras com capacidade de 10 a 15 litros e outra de 100 litros.

Quem receber os kits maiores terá uma tenda, até duas térmicas, até 40 cadeiras, 20 sombreiros, 20 mesas, 20 lixeiras de 10 a 15 litros e duas de cem litros e pagará R$ 300 por mês. "Toda cobrança é baseada no Código Tributário Municipal", alegou Rosemma Maluf. Antes da padronização, os ambulantes pagavam R$ 190 por ano e os barraqueiros entre R$ 900 a R$ 1,2 mil. O aluguel conjunto, com duas cadeiras e um sombreiro custa R$ 10.

No entanto, a gestão municipal, segundo a titular da Semop, alega amparo no Código de Defesa do Consumidor. "Se já existe uma lei maior, o Município não precisa fazer outra. O artigo 39 deixa clara a proibição de aluguel, venda casada".

Denúncias devem ser feitas na Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), Procon ou Salvador Atende (156). A prática pode resultar em notificação, apreensão do equipamento e cassação da licença.

"Os permissionários só podem colocar as mesas e cadeiras de acordo com a demanda. Não podem chegar na praia e já distribuir os equipamentos na areia", completou Rosemma Maluf.

O aluguel de mesas e cadeiras era a principal renda de Ana Amélia Rodrigues da Silva, 49, há 16 no Porto. "Não tem como, pago R$ 120 de depósito, o carregador cobra R$ 20 por dia, a diária da funcionária chega a R$ 90 no final de semana. Ainda tem a taxa da prefeitura, que era anual e agora é mensal".

Os consumidores estão divididos. "Se não pagar, vai ser melhor. Vou gastar menos", disse o vigilante Reinaldo Ramos, 31. Já a turista Rafaele Paiva, 23, achou a proibição injusta.

"Considerando que houve redução das cadeiras, a taxa que passou a ser mensal e a obrigatoriedade de vender apenas uma marca de cerveja, a proibição do aluguel é absurda", disse ela.

A primeira cervejaria a começar a distribuição foi a Schin, que continuará a entrega ao longo da orla. A Ambev e a Itaipava começam a distribuição a partir do próximo dia 15. Ao todo, são 200 kits com tendas e mais de 90 sem tenda, em praias como Porto da Barra, Farol, São Tomé de Paripe e Tubarão.

"Até o final de fevereiro, toda a orla deve estar padronizada com os 200 kits, e cada permissionário irá vender os produtos da marca do equipamento. Tomamos cuidado para equilibrar o número de kits de cada empresa", afirma Rosemma Maluf.

adblock ativo