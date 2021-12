Primeiro vagão do metrô é colocado nos trilhos

O primeiro vagão do metrô de Salvador foi colocado nos trilhos nesta sexta-feira, 20. De acordo com a assessoria de imprensa do governo do Estado, dois vagões já foram levados da Estação Aduaneira do Interior (Eadi), em Simões Filho, onde estavam armazenados, para a Estação do Acesso Norte (BR-324), nas proximidades da Rótula do Abacaxi.



A operação para transportar os seis trens, compostos por quatro vagões cada um, deve durar cerca de oito dias e está sendo realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), com a ajuda de um guindaste e três carretas.

Após a conclusão do transporte dos trens, a próxima etapa, a cargo do município de Salvador, será o início da realização de testes e condicionamento dos trilhos. A estimativa da Companhia de Transporte de Salvador (CTS) é que o metrô esteja disponível para a população no primeiro semestre de 2011.

As obras do metrô tiveram início há mais de dez anos, em 1999, pelo projeto do Metrosal (Metrô de Salvador). A primeira etapa do projeto prevê uma extensão de 13 quilômetros, incluindo um trecho elevado sobre o Vale do Bonocô e um túnel entre a Fonte Nova e a Estação da Lapa. Os gastos com a construção têm um custo estimado em mais de R$ 1 bilhão.









