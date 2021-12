Primeiro trecho de obras da Barra será entregue no domingo

O primeiro trecho das obras de requalificação da Barra, que compreende a Av. Oceânica, entre o Barra Center e o Farol da Barra, será entregue no próximo domingo, 2º, segundo informações da Odebrecht, empresa que executa as intervenções no local.

As obras foram divididas em duas etapas. A primeira, que está prevista para ser entregue antes do Carnaval, inclui três trechos: o da Av. Oceânica (em fase de acabamento), o trecho entre o Farol da Barra e o Forte Santa Maria; e o que engloba as ruas Barão de Sergy e Barão de Itapuã (ambos com intervenções iniciadas).



Conforme Henrique Paixão, diretor do contrato, os outros dois trechos, que também incluem o Largo do Farol da Barra, devem ser entregues no dia 22 de fevereiro.

Ainda segundo ele, as obras da segunda etapa, que incluem a Av. Sete de Setembro, entre os fortes Santa Maria e São Diogo e a rua Almirante Marques de Leão (3º e 4º trechos), devem ser iniciadas no dia 6 de março. A previsão é que essa etapa seja concluída em junho, antes da Copa do Mundo.

No primeiro trecho, foram feitas intervenções como a construção de galerias técnicas para enterramento de redes elétricas e de telecomunicações; construção de novas redes de gás e de abastecimento de água e de esgoto e implantação de um novo sistema de drenagem de águas pluviais e do piso.

Para complementar o paisagismo, foram plantados sete coqueiros na região. "Apenas a implantação do equipamento imobiliário (bancos e lixeiras) foi adiada para depois do Carnaval, até por uma questão de prevenção", afirmou Henrique.



Para a prefeitura, o piso compartilhado construído com concreto em mosaicos não será empecilho para a passagem dos trios elétricos.

O Secretário Municipal de Turismo, Guilherme Bellintani, afirma que o pavimento já foi testado durante as obras. "Máquinas que pesam até 100 toneladas transitaram sobre o piso da região, sem causar impactos", explica.

Ainda conforme o gestor, as intervenções que acontecem nas ruas transversais da região e na Av. Sete de Setembro (entre o Farol da Barra e o Hospital Espanhol) serão concluídas antes da festa.

"As obras estão, absolutamente, dentro do cronograma, e tenho certeza que teremos um Carnaval muito mais valorizado. Naturalmente, haverá algum impacto no trânsito, mas algo pequeno, se comparado à dimensão do projeto", disse.

adblock ativo