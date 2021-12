Primeiro trecho da avenida 29 de Março é inaugurada

Foi entregue na manhã desta sexta-feira, 23, a terceira etapa da Linha Vermelha, que compreende a implantação da avenida 29 de Março, no trecho que liga as avenidas Paralela e Aliomar Baleeiro (Estrada Velha do Aeroporto).

A inauguração do trecho, que contou com investimento de R$ 78,3 milhões, foi realizada pelo governador Rui Costa.

A avenida 29 de Março foi projetada como parte do corredor transversal alimentador do metrô, que vai conectar a orla de Salvador, na altura de Piatã, à BR-324, em Águas Claras. A obra tem investimento total de R$ 581,5 milhões.

Segundo informações do governo, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) está desenvolvendo estudos para estender o projeto até Paripe, no subúrbio ferroviário. Com este trecho, a via terá o total de 20 quilômetros de extensão.

