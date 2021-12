Primeiro sábado do Mercado do Peixe é marcado pela animação dos clientes

O primeiro sábado de funcionamento do Mercado do Rio Vermelho, conhecido popularmente como Mercado do Peixe, foi marcado pelo sol e pela ocupação de várias mesas por clientes antes das 10 horas, numa situação muito diferente do que acontecia antes da revitalização da área, que foi inaugurada no último dia 10.

Os estabelecimentos, entretanto, só começaram a funcionar na última quarta-feira, dia 15, porque as ligações de água e de energia elétrica não haviam sido feitas. Ontem nem todos os 35 boxes estavam abertos, mas em cerca de 11 deles, instalados na área voltada para o mar, a atividade de funcionários internos e de garçons era grande.

A gerente do Bar e Restaurante Travessia, Eleide São Pedro Teles, que trabalha há 13 anos no Mercado do Peixe, explicou que o movimento da última sexta-feira foi muito bom. A gerente do Beleza Rara, Itamara Nunes, explicou que a mudança do horário de funcionamento, que passou a ser das 8 às 4 horas, permite que a limpeza e preparo de alimentos sejam feitos de forma mais correta.

Feliz, José Batista Júnior, do Tô em Casa, diz que a frequência de clientes melhorou em quantidade e em qualidade. Ele disse que a reforma atraiu um público mais tranquilo, ao contrário do que ocorria até o final do ano passado.

Sugestões – Mais crítico, um grupo formado pelos amigos Sílvio e Maurício Valadão, George Mascarenhas, Mário Andrade e Fernando Alves disse ter gostado da mudança, mas acha que o local ainda precisa ter equipamentos melhores para atrair uma clientela mais seleta.

O casal de turistas paulista, Irani e Cícero Oliveira está hospedado no bairro e disse ter sido atraído pela aparência simpática do local. A turista disse que o serviço é bom porque os garçons são gentis, e reclamou somente do fato do local não dispor de água de coco gelado, produto típico de Salvador.

