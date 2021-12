Primeiro médico vindo do exterior começa a atender nesta 4ª

Começa, de fato, nesta quarta-feira, 25 o atendimento de profissionais com diploma estrangeiro selecionados pelo Mais Médicos para atuar em Salvador.

Previsto para ser iniciado na manhã desta terça, 24, o trabalho dos médicos foi adiado por conta da presença da imprensa na Unidade de Saúde de Nova Constituinte, local onde dois (que já têm o registro) dos seis médicos (para Salvador) vão trabalhar.

Na manhã desta terça, o português Raul dos Reis Ramalho, 66, foi apresentado à equipe e conheceu as dependências da unidade que, após uma série de obras de reparos, foi reinaugurada na segunda, 23.

Durante a visita, Raul não escondeu a ansiedade para iniciar o atendimento: "Após quatro semanas de curso, estou ansioso para colocar em prática o que vimos durante as aulas, que foram intensas, mas proveitosas", avaliou.

O médico conheceu ainda a comunidade atendida pelo posto. E, apesar de ouvir relatos negativos sobre a falta de segurança no bairro, sua primeira impressão foi de que se trata de um local aparentemente tranquilo.

"A questão da segurança não me preocupa. Vivemos em um mundo inseguro. Espero que todos saibam que estamos aqui para ajudar a comunidade", afirmou.

Reforço

A Unidade de Saúde de Nova Constituinte chega a atender diariamente cerca de 250 pacientes. Por conta da grande demanda, outro profissional com diploma estrangeiro foi destacado para integrar a equipe do local.

Natural de Angola e com experiência profissional em Portugal, Francisco Manuel Pegado, 52, deve chegar à unidade na manhã desta quarta e fará parte de uma nova equipe que vai ser formada nos próximos dias.

Atualmente, a unidade conta com duas equipes de atendimento, formadas por dois médicos, dois enfermeiros, dois técnicos de enfermagem, 17 agentes comunitários de saúde, um dentista e um auxiliar de dentista.

No entanto, apesar da chegada dos médicos e das promessas de criação de um novo grupo para facilitar o atendimento, a população do local ainda reclama da falta de profissionais no posto.

A dona de casa Ana Paula Pinheiro, 35, que mora há quase 20 anos no bairro, afirma que os problemas da unidade não se resumem apenas à falta de pessoal.

"Aqui, há poucos funcionários, não só da área de saúde, mas administrativos. A mesma pessoa que despacha na farmácia é a que atende na recepção ou a que encaminha para exames", afirmou.

