Primeiro fim de semana do ano tem previsão de sol em Salvador

O primeiro fim de semana do ano será de praia na capital baiana e na região metropolitana. Segundo a previsão do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Salvador terá tempo quente e com poucas chances de chuvas. As temperaturas devem variar entre a mínima de 23°C e a máxima de 34°C.

Já nas demais regiões do estado, quem continua atuando é a massa de ar quente e seco,que deve manter o céu com poucas nuvens e sem chuvas na maior parte do mês.

De acordo com o Inema, além de deixar o tempo seco, a permanência dessa massa de ar também influencia as temperaturas elevadas, com máximas variando entre 32°C no Recôncavo e 36°C no Norte e Nordeste.

As temperaturas elevadas contribuem para intensificar as chuvas em algumas regiões, como no Oeste e São Francisco, que podem vir acompanhadas de trovoadas.

Maré

Entre esta sexta-feira, 5, e domingo, 7, a maré deve atingir sua altura máxima no período entre 6h e 8h e entre 18h e 20h, variando de 1,7 a 2,8 metros.

Já as alturas mínimas deverão ser registradas no período entre 0h e 2h e entre 12h e 14h, variando de 0,1 a 0,9 metro. As ondas previstas deverão ter agitação fraca, com altura máxima podendo chegar a 1,5 metro.

