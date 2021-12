Primeiro Emprego beneficia cerca de mil estudantes até o fim do ano

Cerca de mil estudantes que concluíram o ensino profissionalizante da rede estadual participarão, até o fim do ano, da fase inicial do programa Primeiro Emprego, lançado nesta quarta-feira, 30, pelo governador Rui Costa.

O primeiro grupo de estudantes trabalhará nas secretarias da Saúde, Educação e Segurança Pública, com carteira assinada, direitos trabalhistas e convênio médico. Mas a previsão é que sejam ofertadas vagas em todas as secretarias e órgãos do governo.

A meta é disponibilizar, até 2018, 9 mil vagas no setor público estadual. Destas, 3 mil estão previstas para serem preenchidas em março de 2017 e as 5 mil restantes até o final do mandato do governador.

Além das vagas nos órgãos estaduais, há previsão de oportunidades no setor privado. Segundo o governo, mais de 80 empresas já manifestaram interesse.

Seleção

A seleção dos estudantes será feita pela média de todas as notas durante os três anos do curso profissionalizante. Aqueles que tiverem as maiores médias serão selecionados na ordem de classificação. O ranking será elaborado pela Secretaria de Educação.

O programa só é válido para estudantes que se formaram a partir de 2015 e ainda não tenham vínculo empregatício. O contrato terá duração de 24 meses e, nos órgãos estaduais, a remuneração será de um salário mínimo.

O governador Rui Costa disse a vinculação das vagas à média das notas visa melhorar os resultados da educação pública.

