Primeiro dia do Carnaval de Salvador tem 51 casos de furtos e roubos

Cinquenta e um casos de furtos e roubos foram registrados no primeiro dia do Carnaval de Salvador, nesta quinta-feira, 9. A informação foi divulgada na manhã desta sexta-feira, 10, pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), durante reunião de avaliação realizada no Hotel Wish, no Campo Grande.

Segundo o órgão, o circuito Osmar (Campo Grande) foi o que computou a maior parte das ocorrências, com 36 casos de furtos e roubos de celulares.

Ainda conforme o órgão, no primeiro dia da folia em 2018, houve uma redução de 50% nestes tipos de crimes, comparado ao ano passado, que contabilizou 108.

Os casos de lesões corporais também diminuíram comparado a 2017. Neste ano, foram sete (14 no ano passado), segundo a SSP. Durante a festa não foi registrado ocorrências de homicídio e latrocínio - roubo seguido de morte.

Nós três circuitos, dez pessoas foram presas em flagrante. Além disso, foram recolhidos das ruas várias porções de maconha, cocaína, seis frascos de lança-perfume, dois de cheiro de loló, pedras de crack e comprimidos de ecstasy.

