Primeiro dia da Fenagro tem entrada gratuita

Começa neste sábado, 24, a 25ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), que acontece até 2 de dezembro no Parque de Exposições de Salvador, das 8h às 22h. A entrada é gratuita neste sábado e, nos demais dias, os ingressos custam R$ 5. Crianças de até 12 anos e servidores públicos estaduais têm acesso gratuito.

Participam da cerimônia de abertura oficial do evento, às 17h, o Secretário de Agricultura do Estado da Bahia, Eduardo Sales, autoridades políticas, empresários do setor e imprensa. O governador Jaques Wagner também é esperado.

A expectativa é que cerca de 300 mil pessoas visitem a feira, que deve movimentar mais de R$ 100 milhões em negócios, através da venda direta e indireta de animais, maquinários, implementos e financiamentos agrícolas, além dos 21 leilões que acontecem durante a exposição. Mais informações sobre a Fenagro pelo telefone 71 3286-7314.

