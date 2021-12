Primeiro campeonato League of Legends chega a Salvador

Objetivando incentivar ações voltadas aos esportes eletrônicos (E-Sports), o primeiro campeonato beneficente de League of Legends Salvador, chega nos dias s 1° e 2 de dezembro, no Fiesta Convention Center. A ação é fomentada pela Prefeitura e busca incentivar a Economia Criativa da cidade.

Com inscrições gratuitas, competidores residentes na cidade de Salvador participam jogando via online. E somente quatro times se classificam para a segunda etapa da competição.

A Esportividade Eletrônica é um fenômeno cultural de competições pela internet, com mais de 256 milhões de pessoas que assistem ao redor do mundo. O League of Legends tem um destaque especial sobre os games no Brasil, com equipes e torneios cada vez mais profissionais.

Os interessados tem os dias 12 e 15 de novembro, para efetuar a participação pelo site da instituição.

adblock ativo