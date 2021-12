Primeiro 'cachorródromo' da cidade é inaugurado

Foi inaugurado, nesta quarta-feira, 20, o primeiro "cachorródromo" de Salvador, na praça do Imbuí. O espaço dedicado exclusivamente aos animais de estimação, sobretudo para cachorros, é a principal novidade da requalificação da praça e do campo do Conjunto Marback realizada pela prefeitura.

A entrega foi feita na noite desta quarta pelo prefeito ACM Neto. O investimento da prefeitura foi da ordem de R$ 1,1 milhão. "É uma área importante para que as pessoas possam levar cães para passear, para ter diversão", afirmou o prefeito.

Também passaram por recuperação a quadra de futebol de areia e vôlei de praia, duas quadras poliesportivas e a pista de skate.

Uma miniquadra e uma miniciclovia para crianças foram construídas e foi instalado um espaço para crianças de 0 a 5 anos. Além disso, foram construídos 12 quiosques e instalados nova iluminação, paisagismo, pista de cooper, academia de musculação, academia de saúde e anfiteatro para receber eventos culturais.

O campo de futebol do Marback foi recuperado, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Semps).

Vandalismo

Uma preocupação de ACM Neto é quanto aos atos de vandalismo. "É um temor na cidade toda. Hoje, infelizmente, a gente tem que conviver com a prefeitura recuperando o espaço e vândalos destruindo. São atitudes criminosas, que venho condenando. Estou pedindo que a população possa cuidar da praça", disse.

Outro "cachorródromo" está sendo feito no bairro do Itaigara.

