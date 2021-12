Primeira unidade no NE da rede de hotéis Fasano é inaugurada em Salvador

Em solenidade de apresentação que contou com presença de autoridades municipais e estaduais, além do prefeito ACM Neto e do governador Rui Costa, foi inaugurado na noite desta quinta-feira, 6, a primeira unidade no Nordeste da rede de hotéis Fasano.

O hotel funcionará na primeira sede própria do Jornal A TARDE. Presente no centro histórico de Salvador desde 1930, especificamente na rua Chile, e com vistas para a estátua do poeta Castro Alves, símbolo da praça que carrega o seu nome. O imponente prédio de sete andares de construção em concreto armando, pioneira na Bahia, é um remanescente do estilo art déco.

Embora pertençam a campos diferentes na política, as expectativas do secretário de Turismo do estado, José Alves, do secretário municipal de Turismo Cláudio Tinoco, do governador da Bahia Rui Costa, e do prefeito de salvador ACM Neto, é a mesma: movimentar o setor turístico e a economia da cidade e do estado, com o advento do luxuoso e moderno hotel Fasano na primeira capital do Brasil. A partir do dia 15 de dezembro o hotel abre oficialmente as portas para o público.

Projeto

O equipamento, tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) como Bem Cultural da Bahia, foi repaginado pelo grupo Fasano em parceria com a Prima Empreendimentos Inovadores. O prédio, que conta com 70 suítes, foi totalmente modificado por dentro, com implantação de elevadores, novas escadas e outros itens contemporâneos e de alta tecnologia.

