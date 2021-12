Primeira manhã da Operação Verão tem trechos sem policiais

Um dia após o lançamento oficial da Operação Verão 2014 - que vai reforçar a segurança nos principais pontos turísticos do estado, com o incremento de 20 mil policiais e bombeiros militares - A TARDE não encontrou policiamento em três trechos de praia na manhã deste sábado, 4.

No trajeto entre os bairros da Pituba e Itapuã, não havia policiamento nas praias de Piatã, Jaguaribe e Boca do Rio. A mesma situação foi encontrada no Farol da Barra.

Conforme o major Sandes, responsável pela 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM - Barra), por causa das obras de requalificação, o policiamento no Farol está sendo efetuado por policiais em motocicletas.

Já em Piatã e Patamares, áreas de responsabilidade da 15ª CIPM (Itapuã), rondas são feitas por policiais montados em cavalos. "Os pontos estratégicos de atuação foram definidos pelo comando de operações da PM a partir de uma pesquisa com base em levantamento de ocorrências", explica o comandante da 15ª CIPM, capitão Luciano.

Pontos estratégicos

Até as 12h, não houve registro de ocorrência nos pontos visitados pela reportagem. "O aumento de policiais garante maior tranquilidade, o que favorece tanto o nosso trabalho quanto a visitação da população às praias, principais opções de lazer", disse o major Sandes.

O efetivo foi distribuído ao longo de 1.183 km do litoral baiano. Em Salvador, a operação contempla desde a Ilha de Maré e praias do subúrbio à Praia do Flamengo.

Em Itapuã, o efetivo extra da Operação Verão foi dividido entre a Sereia, o largo de Cira, além da praça de Guaratuba, em Stella Maris; e a Praia do Flamengo. No total, foram disponibilizados 12 policiais por turno de serviço.

Na região assistida pela 39ª CIPM (Imbuí), os locais que receberam PMs extras foram Jardim de Alah e as praias do Corsário e Patamares.

Na Barra, os pontos estratégicos ficam no Porto da Barra (duas viaturas), Forte Santa Maria, Farol da Barra e Cristo. Segundo o major Sandes, a Companhia recebeu um aumento de 100% de policiais.



Como a Operação Verão atende apenas às modalidades praia e eventos especiais, alguns pontos turísticos, como o Parque do Abaeté, ficaram de fora. Conhecido pela falta de segurança, o cartão postal continua com o mesmo efetivo: uma viatura, três policiais montados e duas motocicletas.

A italiana Daniela Piergiovanni, 55, que visitou o espaço, elogiou a beleza, mas lamentou a falta de visitantes no local.

