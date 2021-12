Primeira etapa da reforma do Zoológico de Salvador é entregue

Na manhã deste sábado, 14, será entregue a primeira etapa das intervenções no Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, mais conhecido como Zoológico de Salvador.

As obras contemplam o novo Museu de História Natural, a ladeira dos primatas, com a reforma das calçadas em piso intertravado e instalação de um novo guarda corpo, além do parque infantil, dos banheiros e quiosques localizados ao longo do percurso.

De acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), a segunda etapa do projeto de revitalização já está em andamento e deve reformar as estruturas do aviário, realizar a substituição da cobertura no setor dos felinos, a pavimentação total do Zoo e a renovação da estrutura que compõe o Horto Botânico.

O zoo tem atualmente mais de 1.600 animais de 158 espécies distribuídos em uma área de aproximadamente 250 mil metros quadrados.

