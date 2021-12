Primeira etapa da orla de Ondina é entregue nesta segunda

A primeira etapa do trecho da orla de Ondina será entregue nesta segunda-feira, 25, às 17h, pelo prefeito ACM Neto. O evento de entrega será realizado na praça Bahia do Sol, contando com a presença do vice-prefeito Bruno Reis, que também é titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). A intervenção urbanística também contempla a orla do bairro do Rio Vermelho. Ao todo foram reformadas quatro praças, iniciando à frente do restaurante Sukiyaki e finalizando na avenida Adhemar de Barros.

O projeto faz parte do programa Salvador 360 e conta com investimentos de R$ 27,5 milhões, para primeira e segunda etapas. Além disso, a iniciativa visa alargar passeios, ciclovia, implantar iluminação em LED, deques e porta-corpos. Desenvolvido pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), a obra foi executada pela Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop), órgão ligado à Seinfra.

Nesta primeira etapa foram feitas macro e microdrenagem, onde foram recuperados 11.200 metros quadrados de pacimentação e implementados 560m de passeio sobre a areia da praia. Também foram construídas baias de ônibus, com piso de concreto e requalificadas as praças das Águas, Bahia Sol, Nossa Senhora de Fátima (em frente ao ISBA) e do Sukiyaki. A requalificação contou com elementos de acessibilidade, segundo as regras vigentes.

Na praça das Águas foi inserida uma ciclovia, baia de ônibus, deque em madeira plástica e bancos de granito. Já a Bahia Sol, localizada em frente ao Instituto Bahiano de Reabilitação (IBR), recebeu adaptação para pessoas com deficiência, além de deque em madeira plástica, arborização, baia de ônibus, quadra esportiva, gravilhão vermelho e pedras portuguesas, pavimentação em piso intertravado, bancos de granito, ciclovia, arquibancada e espaços infantil e de ginástica.

A praça do Sukiyaki ganhou contenção de alvenaria, pavimentação de piso intertravado e gravilhão vermelho. Além disso, a área verde foi requalificada, com alteração nas baias de ônibus, implementação de muretas de concreto, guarda-corpo, ciclovia, parque para crianças e bancos de contreto.

A segunda etapa será feita entre as praças das Gordinhas e Orungan, na rua José Sátiro de Oliveira. Está previsto entre as mudanças a ampliação do calçadão e recuperação do canteiro central, que separa as avenidas Presidente Vargas e Oceânica.

Nesta fase também tem em vista intervenções da praça Sukiyaki até a Curva da Paciência, cerca de 430 metros, com inserção de ciclovia, requalificação da calçada, meio-fio em granito e iluminação em LED.

A entrega da segunda etapa está prevista para este ano ainda.

