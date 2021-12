Primavera chega com expectativa de aumento de temperatura

A Primavera começou nesta quinta-feira, 23, à 0h09, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com o órgão, a expectativa é de que no litoral baiano haja um aumento na temperatura nos próximos dias e uma diminuição na quantidade de chuvas que, segundo o Instituto, estiveram dentro do esperado no inverno.

O Inmet informa ainda que esta é uma estação aguardada pelos moradores do Oeste da Bahia já que o período de chuvas na região deve começar entre o final de outubro e o começo de novembro, o que pode ser um alívio por conta da falta de precipitações e a baixa umidade do ar na região nos últimos meses.

Previsão do tempo - Para esta quinta-feira, 23, a previsão para a capital baiana é de tempo nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas a qualquer hora. A mínima é de 20 e a máxima é de 28 graus.

