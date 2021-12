PRF recupera carro roubado usado em assalto a caixa eletrônico

Um carro que foi usado em um assalto a um caixa eletrônico foi recuperado no km 620 da BR-324, no trecho de Salvador.

De acordo com informações divulgadas na manhã desta segunda-feira, 26, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo VW/FOX foi flagrado estacionando de forma suspeita na manhã da última sexta-feira, 23, por volta das 8h30, no trecho da BR.

Ao ser realizado uma vistoria, os policiais perceberam que a placa do veículo não condizia com as numerações indicadas pelos elementos de identificação veicular, pois se trata de uma placa clonada.

Os policiais encontraram no interior do carro um caixa eletrônico destruído com algumas cédulas queimadas. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Repressão de Furto e Roubo de Veículos (DRFV), em Salvador.

