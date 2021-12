PRF recaptura fugitivo de presídio no Oeste da Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou e recapturou um fugitivo do presídio de Nossa Senhora da Glória/ SE. O fato ocorreu na noite desta quinta-feira, 20, na BR 242, na altura do KM 721, trecho do município de Cristópolis, distante 784 km de Salvador, no extremo oeste da Bahia.

O suspeito estava a bordo de um táxi, do estado de Sergipe quando, durante uma fiscalização da PRF, foi solicitado seu documento de identificação. Dentro do veículo estavam ainda mais três ocupantes, sendo uma mulher e dois homens que apresentaram seus documentos, menos o suspeito. Ao ser averiguado, os policiais descobriram que o homem estava informando um nome falso e que seria irmão da ocupante do táxi.

A PRF, após a averiguação, descobriu o nome verdadeiro do sujeito e que se tratava de um fugitivo do Presídio Regional Senador Leite Neto, em nossa Senhora da Glória/SE, onde teria realizado a fuga no dia 7 deste mês, com outros 38 detentos.

O homem de 26 anos já tinha sido condenado a 23 anos de reclusão por latrocínio e, junto com uma outra ocupante do táxi, pagou cerca de R$ 3,8 mil para o taxista e seu irmão para levarem os dois até o município de Paraupebas/PA.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Barreiras/BA.

adblock ativo