PRF prevê aumento no fluxo de veículos a partir desta quarta

Os condutores que pegarem a estrada rumo ao interior, para passar o São João, devem redobrar a atenção nos trechos urbanos das rodovias. As recomendações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que prevê um aumento de cerca de 50% no fluxo de veículos, a partir desta quarta-feira, 22.

Na capital baiana, de acordo com informações do inspetor da PRF Júlio Marcelino, os trechos mais perigosos da BR-324 são o km-610, km-620 e km-623, entre o Acesso Norte e o posto rodoviário da cidade de Simões Filho (Grande Salvador), nos dois sentidos.

Ainda na BR-324, os motoristas devem ficar alertas nos trechos que cortam a cidade de Amélia Rodrigues, nos dois sentidos. Em Feira de Santana, os trechos mais críticos estão nos km-518 e km-523, entre o Parque de Exposições e o viaduto Cajueiro.

"Os trechos urbanos são os que concentram maior fluxo de veículos, circulação de pedestres e grande número de motocicletas, o que cria um cenário favorável a acidentes", explica Marcelino, para quem os motoristas devem ter cuidado, também, nas BRs 101 e 116.

Antes de pegar as rodovias, contudo, o inspetor orienta os condutores a fazer uma revisão nos veículos, verificar os itens de segurança, como as condições dos extintores e estepes. No caso de viagens mais longas, planejar os pontos de parada para descanso é fundamental, sugere.

"Além disso, é importante seguir o que determina a legislação. Usar cadeirinhas, ao transportar crianças e respeitar a lotação, para reduzir os danos, em caso de acidentes", indica. "Outra sugestão é trafegar com os faróis baixos acessos, para melhorar a visibilidade", acrescenta.

Operações

O Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar (PM) inicia, na tarde desta quarta, a Operação São João 2016, nas principais rodovias estaduais. As ações de abordagem e fiscalização serão encerradas às 8h da próxima segunda, 27.

De acordo com a PM, os motoristas devem ter atenção nas rodovias mais movimentadas: BA-099 (Estrada do Coco), BA-001 (Ilha de Itaparica), BA-046 (Santo Antônio de Jesus a Nazaré), BA-523 (Madre de Deus), BA-522 (São Francisco do Conde), BA-093, BA-535 e BA-524.

Segundo a PM, 225 policiais serão empregados por dia, no controle de trânsito, patrulhamento motorizado nas rodovias, com o apoio de motociclistas, bases e radares. Além do tráfego, a PM vai atuar no combate ao tráfico de drogas, armas e pessoas, durante a operação.

Já a PRF iniciará a Operação Festejos Juninos a partir desta quinta, 23, até domingo, 26, com reforço policial "nos trechos estratégicos". No esquema especial, a PRF informa que a fiscalização de embriaguez nas rodovias poderá acontecer a qualquer momento.

No ano passado, a PRF registrou 199 acidentes no período junino, que provocaram 12 mortes e deixaram 117 pessoas feridas. Já em 2014, houve 229 acidentes, 14 mortos e 133 feridos. "O foco da operação é justamente tentar reduzir essas ocorrências", afirmou o inspetor da PRF Marcelino.

O policial ressalta, ainda, que a volta à capital baiana deve ser cercada de cuidados, sobretudo por quem decide retornar na segunda. "É um dia até mais problemático do que domingo, porque as pessoas querem chegar para os compromissos e abusam na velocidade", alerta.

