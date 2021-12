PRF multa seis motoristas por transportar crianças sem cadeirinha

No primeiro dia de vigência da Resolução 277 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que obriga o uso de equipamentos de segurança por crianças de até 7 anos e meio, seis pessoas foram multadas no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Simões Filho, até as 10h30 desta quarta-feira, 1º.



O engenheiro agronômo Miguel Pinheiro, foi um dos notificados pela PRF por transportar a neta de 4 anos sem a cadeirinha. Ele disse que procurou o equipamento em duas lojas de Salvador, mas não encontrou. "Não estou conseguindo encontrar, meu filho está agora tentando comprar e também não achou", disse. Sem a cadeirinha, o jeito foi a neta e a mulher de Miguel seguirem viagem de ônibus até Ipiaú, enquanto ele foi de carro.





O inspetor disse que foram registrados 275 acidentes nas rodovias federais que cortam a Bahia envolvendo crianças até 10 anos em 2009, sendo que 143 ficaram feridas e 23 morreram. Até maio deste ano, foram contabilizados 106 acidentes, com 52 crianças feridas e 8 mortas. O inspetor explica que esta estatística não considera as crianças que morreram no hospital, apenas os óbitos no local do acidente.

