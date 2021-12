PRF frusta roubo de carro na BR-324 e liberta vítima

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) frustrou o roubo de um carro, nesta sexta-feira, 15, na BR 324, km 614, próximo ao viaduto de Valéria, em Salvador. Além de resgatar uma vítima e prender em flagrante os suspeitos, os agentes ainda apreenderam uma arma.

De acordo com informações da PRF, os policiais faziam a ronda quando notaram movimentação suspeita em um ponto de ônibus. Um motorista havia trocado de lugar no veículo modelo Saveiro com outras duas pessoas, que ocuparam a posição de condutor e passageiro, e foi para o banco de trás.

Durante abordagem, os policiais confirmaram que se tratava de um roubo. Os dois suspeitos, que não teve as identidades reveladas, portavam um revólvler e foram presos em flagrante. A dupla e arma foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil.

adblock ativo