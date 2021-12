PRF flagra material despejado às margens da BR-324

Policiais rodoviários federais flagraram nesta terça-feira, 29, uma grande quantidade de material desejado na BR-324, em Salvador, o que, segundo a PRF, constitui uma situação iminente de risco e que poderia ocasionar graves acidentes.

Em seguida, os policiais sinalizaram o local e garantiram a segurança viária dos usuários até que fosse retirado todo o material.

De acordo com a PRF, foram intensificadas a fiscalização para combate a esse tipo de ocorrência, pois, de acordo com o artigo 172 do Código de Trânsito Brasileiro, atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é infração média. O motorista ou o passageiro, que for pego praticando este ato, terá quatro pontos computados na carteira de habilitação e receberá uma multa no valor de R$130,16.

A Lei de Crimes Ambientais configura como crime “Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana” passível de pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa ambiental.

Segundo o Ministério da Saúde os entulhos e lixo descartados inapropriadamente ainda aumentam o risco de acidentes com animais peçonhentos (como escorpiões, aranhas e cobras) que procuram abrigo ali. "É preciso conscientizar os usuários das rodovias que até o ato de jogar apenas uma ‘bituca’ de cigarro pela janela do veículo é o suficiente para desencadear um incêndio de grandes proporções", informa a PRF.

