PRF combate associação criminosa durante operação em Salvador

Uma operação de caráter nacional de combate à corrupção e lavagem de dinheiro foi deflagrada na Bahia e em mais nove estados brasileiros na manhã desta quinta-feira, 12, pelos Ministérios Públicos (MP) estaduais e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Na Bahia, a meta da operação é o enfrentamento de crimes como a prática de adulteração de documentos, crimes de corrupção ativa e passiva, peculato eletrônico, falsidade ideológica e material e associação criminosa, perpetrados por um grupo criminoso, formado por particulares e servidores públicos, que atuavam ilicitamente para a suspensão, cancelamento, anulação e baixa de autuações por infrações de trânsito, decisões de recursos administrativos e procedimentos de inclusão de pontuação em Carteiras Nacionais de Habilitação.

A ação foi denominada 'Freio de Arrumação' e foi resultado da investigação do MP e do setor de inteligência da PRF. Os policiais rodoviários federais estão atuando em conjunto no cumprimento dos 11 mandados de busca e apreensão, dois mandados de exibição de documentos públicos e um mandado de prisão expedidos pela 1ª Vara Criminal da capital baiana, em um total de 15 promotores de Justiça, 22 servidores do GAECO e 70 policiais rodoviários federais.

A ação visa o cumprimento de 87 mandados judiciais, dentre busca e apreensão, prisão, afastamento de funções públicas e uso de tornozeleiras eletrônicas. A operação é articulada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), que reúne os Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaecos) do Brasil. Uma coletiva de imprensa sobre a operação 'Freio de Arrumação' foi realizada às 10h, no auditório da sede do Ministério Público do Estado da Bahia, em Nazaré para o esclarecimento das informações.

