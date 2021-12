PRF baleado na Pituba está em coma e em estado grave

O policial rodoviário federal baleado durante um assalto na Pituba está em coma na UTI Neurológica, de acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital da Bahia nesta sexta-feira, 25. Marcelo Caribé de Carvalho, 28 anos, foi submetido a uma cirurgia após dar entrada na unidade com um ferimento de bala na cabeça. Ele respira com ajuda de aparelhos e seu quadro de saúde é considerado pelos médicos como "gravíssimo".

O crime aconteceu nesta quinta, 24, por volta das 21h30, no Bar do Régis, que fica na rua Ceará, na Pituba.

O policial, que é lotado na cidade de Porto Velho, em Rondônia, estava no estabelecimento comercial com amigos, quando os criminosos chegaram e anunciaram o assalto. Os bandidos atiraram na vítima depois de identificar que ele é policial.

Carvalho morava em Salvador, mas se mudou para Porto Velho em 5 de março, de acordo com seu perfil no Facebook.

Crimes em bares

Em agosto, outras três pessoas foram baleadas durante assaltos em bares de Salvador. No dia 11 de agosto, Ana Patrícia de Oliveira Silva, 45 anos, foi atingida por um tiro na perna depois que criminosos anunciaram assalto em um bar no Dique do Tororó. Ela não soube informar se alguém reagiu ao assalto. Ana Patrícia foi liberada horas depois de ser internado no Hospital Geral do Estado (HGE).

No dia 30 de agosto, um assalto causou pânico e correria em um bar na Pituba. Quatro homens armados roubavam os clientes do estabelecimento, que fica na rua Território do Rio Branco, quando eles atiraram e atingiram dois consumidores.

Além das ocorrências de pessoas baleadas durante assaltos em bares de Salvador, esses tipos de estabelecimentos comerciais foram palco de crimes com outras motivações. Foram registrados outras três ocorrências desde julho.

No dia 25 de julho, quatro homens foram assassinados e uma criança baleada em uma chacina em um bar no bairro de Nova Brasília de Valéria. Uma das vítimas foi o sargento da Polícia Militar Osvaldo Costa C. Filho, 49 anos.

Ele participava de uma comemoração de aniversário quando criminosos chegaram procurando Railander da Silva Conceição, 24 anos, filho do policial. O PM tentou proteger o filho e acabou morto. Os bandidos também atiraram contra Railander, Robson Alves Santos, 21 anos, e Murilo dos Santos Santana, 28 anos.

No dia seguinte a este crime, outro bar voltou a ser alvo de bandidos em Valéria. O dono do estabelecimento Edgard de Lima Filho, de 52 anos, foi morto por criminosos. A mulher dele, Edileuza Santos da Silva, também foi baleada.

No dia 20 de setembro, um homem foi morto e três pessoas feridas durante um atentado em um bar da Nova Constituinte, em Periperi. Morador de Guanambi, Silvano Pereira dos Santos, de 31 anos, estava em Salvador de passagem. Ele veio para a capital baiana para fazer um curso profissional. De acordo com a família, o rapaz não tinha passagem pela polícia.

adblock ativo