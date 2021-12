PRF apreende drogas e arma nas estradas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu em rodovias, neste final de semana, cerca de 26,3Kg de cocaína, 46,3 Kg de maconha e uma pistola. A informação foi divulgada à imprensa nesta segunda-feira (15).



A primeira apreensão ocorreu na madrugada do sábado, após abordagem a veículos com placas de Mato Grosso que transportavam drogas na BR-242. Os agentes do posto de Itaberaba montaram uma barreira no Km 201, quando abordaram dois veículos.



Ao fazer a abordagem no interior de um dos veículos, os policiais encontraram vinte e cinco tabletes de cocaína, totalizando 26,230kg e uma Pistola calibre 380, sem registro, com quatro munições intactas. De acordo com o condutor, a substância foi comprada em Cuiabá e seria entregue a uma pessoa na cidade de Feira de Santana. Condutores, substância apreendida, pistola, munição e veículos foram apresentados à Delegacia de Polícia Judiciária local.



Já na tarde deste domingo, durante operação de combate ao tráfico de drogas desencadeada no Km 932 da BR-116, município de Encruzilhada, PRFs apreenderam cerca de 46,300 Kg de maconha.



Ao fiscalizar um ônibus interestadual que fazia a linha São Paulo/SP - Aracatu/BA, os policiais encontraram na mochila de um passageiro, de 18 anos, 19,356 Kg do entorpecente.

Continuando com a fiscalização, a equipe apreendeu uma menor, de 17 anos, que transportava mais 26,942 Kg da droga. Ambos informaram que a maconha fora adquirida em São Paulo para ser comercializada em Cândido Sales/BA, motivo pelo qual foram encaminhados à Polícia Judiciária local.

