PRF apreende carga irregular de sete toneladas de queijos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de sete toneladas de queijos sem procedência no KM 117 da BR-407, em Senhor do Bonfim (município a 385 km de distância de Salvador).

Durante abordagem, que ocorreu a um caminhão com placas de Gouvelândia (Goiânia), na tarde do último sábado, 27, os policiais verificaram que o veículo estava transportando uma carga de queijo. Foi solicitado os documentos da mercadoria, mas o condutor informou que não possuía nota fiscal e nenhum certificado de inspeção, que garante a procedência do produto de origem animal.

O condutor do caminhão informou que havia 7 mil quilos de queijos e que estava levando a mercadoria de Itiúba para Juazeiro. A PRF informou a situação a Agência de Defesa Agropecuária do estado da Bahia (Adab) e a Secretária da Fazenda do estado da Bahia (Sefaz/BA). o motorista do caminhão, o veículo e a carga, foram encaminhados para a delegacia de polícia judiciária local.

