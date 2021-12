PRF apreende 290 mil cigarros contrabandeados e 400 kg de carne irregular

Uma carga contendo 290 mil cigarros contrabandeados foi apreendida pelo Grupo Tático Operacional (GTO) da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no início da manhã desta sexta-feira, 1º, na BR-116, próximo ao município de Feira de Santana. De acordo com informações da PRF, a mercadoria, que estava dividida em 1.450 maços de cigarro, foi encontrada no bagageiro do veículo Ford F250, de placa HDR-6255.

Segundo a polícia, a apreensão ocorreu após o condutor do veículo, João de Melo Pereira Neto, desobedecer uma ordem de parada dos agentes. A atitude do motorista provocou o início de uma perseguição pela via. Durante a busca, João perdeu o controle da direção, saiu da pista e foi alcançado pelos policiais.

A PRF informou, ainda, que o acusado transportava a mercadoria de Jequié para Feira de Santana. João foi detido em flagrante e encaminhado à Polícia Judiciária de Feira.

Apreensão de Carne - Também na BR-116, a PRF apreendeu 400 kg de carne transportada de forma irregular na manhã desta sexta-feira, 1º. De acordo com os policiais, a mercadoria estava sem a refrigeração adequada e em péssimas condições sanitárias na mala de um veículo modelo Gol. O condutor do automóvel, Adenilson Sena de Carvalho, foi autuado pelos agentes e a mercadoria encaminhada à Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia (Adab) de Feira de Santana.

