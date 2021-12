PRF apreende 1 kg de crack em Vitória da Conquista

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um quilo de crack no Km 830 da BR 116 em Vitória da Conquista (a 509km de Salvador) na noite desta segunda-feira, 25. Os agentes do órgão encontraram a droga quando realizavam uma vistoria ao ônibus que fazia a linha São Paulo-Salvador, da empresa São Geraldo.



O passageiro Willian Amâncio Pequeno, de 19 anos, estava com a droga escondida em sua bagagem. De acordo com Willian, a droga seria entregue na cidade de Jequié. O passageiro foi preso e encaminhado, juntamente com a droga, à polícia judiciária local.

adblock ativo