PRF abre posto de atendimento no SAC Iguatemi

Os soteropolitanos ganharam, nesta segunda-feira, 2, um novo posto de atendimento da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O órgão iniciou atendimento no SAC do Shopping Iguatemi, para facilitar o acesso de pessoas que possuam demandas com a PRF.

Antes, esse atendimento era feito apenas na Superintendência da PRF localizada no bairro de Porto Seco Pirajá ou nas sedes das Delegacias da PRF no interior do estado.

A PRF atende na sala de número 17 e atende demandas como: Emissão de "Nada Consta", Defesa da Autuação, Recurso de Infração, Restituição de Valores, Identificação de Condutor Infrator, Disponibilização e Retificação de Boletim de Acidente de Trânsito, entre outros.

