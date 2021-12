Previsão para o Dia dos Pais é de tempo nublado

A previsão do tempo para Salvador no Dia dos Pais, comemorado neste domingo, 10, é de céu nublado a parcialmente nublado com chuva fraca durante o período da manhã, da tarde e da noite.

Por conta disso, pais e filhos devem ficar atentos na programação e optar por lugares que sejam cobertos, por conta da possibilidade de chuva.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima será de 21ºC e a máxima de 26ºC e a intensidade do vento, na direção sul, pode chegar a 17km/h.

